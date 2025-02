Ο Νεϊμάρ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ

Ο Νεϊμάρ σημείωσε ένα υπέροχο γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και μοίρασε δύο ασίστ στη νίκη της Σάντος εναντίον της Ιντερνασιονάλ ντε Λιμέιρα (3-0), για το πρωτάθλημα της πολιτείας του Σάο Πάουλο.

«Έκανα ένα υπέροχο σουτ και κατάφερα να πετύχω το πρώτο γκολ της καριέρας μου από το κόρνερ», είπε χαμογελώντας ο 33χρονος Βραζιλιάνος σταρ.

«Ο πρίγκιπας Νεϊμάρ Τζούνιορ χειροκροτείται (για άλλη μια φορά) από τους αντίπαλους οπαδούς – ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΚΟΛ!», έγραψε η Σάντος στα κοινωνικά της δίκτυα.

– Fans boo Neymar

– Neymar tells them to be louder

– Neymar then scores directly from the corner

GÊNIO!!!!!!!!! pic.twitter.com/DantZQeKEK

