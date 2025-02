Η Φέγενορντ ανακοίνωσε τον Φαν Πέρσι

Ο Ρόμπιν φαν Πέρσι διορίστηκε προπονητής της Φέγενορντ με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 41χρονος παλαίμαχος επιθετικός της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει βοηθό τον Ρενέ Χέικ, ο οποίος πέρασε το πρώτο μέρος της σεζόν 2024-25 ως βοηθός προπονητή του Έρικ τεν Χαγκ, στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Φαν Πέρσι, ο οποίος σημείωσε 46 γκολ και έδωσε 16 ασίστ ως παίκτης για τη Φέγενορντ σε δύο περιόδους, επανέρχεται στον σύλλογο με έδρα το Ρότερνταμ από την αντίπαλη Χέρενφεν, στην οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο του 2024, για πρώτη φορά ως head coach.

