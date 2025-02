Θύμα stalker η Ραντουκάνου στο Ντουμπάι

Ο εφιάλτης του stalker επέστρεψε για την Βρετανίδα τενίστρια Έμα Ραντουκάνου, ήδη θύμα στο παρελθόν της νοσηρής προσοχής ορισμένων θαυμαστών και θύμα αυτές τις ημέρες στο Ντουμπάι μιας άλλης ανησυχητικής ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά WTA 1000 που διεξάγεται στην πόλη των Εμιράτων, η 22χρονη έγινε στόχος ενός άνδρα που επέδειξε εμμονική συμπεριφορά απέναντί της, πλησιάζοντας την την περασμένη Δευτέρα σε δημόσιο χώρο, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε στις πρώτες σειρές του κοινού κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της με την Τσέχα Καρολίνα Μούτσοβα.

Η παρουσία του αναστάτωσε τη νεαρή γυναίκα, η οποία στο τρίτο game του πρώτου σετ πλησίασε την διαιτητή της καρέκλας, έδειξε κάποιον από το πλήθος και ξέσπασε σε κλάματα, με την Μούτσοβα και την διαιτητή να την καθησυχάζουν.

Emma Raducanu’s fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.

The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V

