Στην προημιτελικά του Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε τρεις ώρες αλλά νίκησε τον Τάλον Χρίκσπορ στα τρία σετ (6-7/5, 7-6/6, 7-5) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ρότερνταμ.

Για να συμβεί αυτό, ο «Στεφ» έσβησε match-point στο tie-break του 2ου σε και με τα δύο break που έκανε στο τρίτο πήρε την πρόκριση για τον 80ό προημιτελικό της καριέρας του, που είναι και ο πρώτος μετά το Παρίσι τον Νοέμβριο.

Stefanos Tsitsipas fights through a gripping tight contest to reach the @abnamroopen QF!

6-7(5) 7-6(6) 7-5 vs Tallon Griekspoor in 3 hours

Tsitsipas saved a match point in the 2nd set tiebreak (*5-6) with a serve out wide & forehand swing volley winnerpic.twitter.com/0q7Ab3p7hD

