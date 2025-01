Ο Παναθηναϊκός αποπλήρωσε το συμβόλαιο του Μπάλντοκ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατέβαλε στη σύζυγο του Τζορτζ Μπάλντοκ ολόκληρο το ποσό από το συμβόλαιο του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, αναφέρει ανάρτηση του Football Factly στο Χ.

«Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να πληρώσει ολόκληρο τον μισθό του συμβολαίου του Τζορτζ Μπάλντοκ στη σύζυγό του την 1η Ιανουαρίου για να βοηθήσει στην ανατροφή του ενός έτους παιδιού του.

Υπάρχει επίσης ένας φιλανθρωπικός αγώνας για την οικογένεια Μπάλντοκ το 2025, που σχεδιάζεται να φέρει πρόσθετο εισόδημα για το παιδί. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο από αυτούς!», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα και σοκαριστικά στις Οκτωβρίου 2024, όταν βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του, στην Γλυφάδα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είχε υπογράψει στους «πράσινους» το καλοκαίρι του 2024 έως το 2027.

Panathinaikos decided to pay the entire salary of George Baldock’s contract to his wife on the 1st of January to help raise their 1-year-old and child.

There is also a charity match for the Baldock family in 2025 planned to bring in additional income for the child.

— Football Factly (@FootballFactly) January 4, 2025