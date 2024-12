Στους κορυφαίους όλων των εποχών ο Γιάννης

Την έκτη διαδοχική νίκη στο NBA πανηγύρισε το Μιλγουόκι, που είδε το ρεκόρ του στο εφετινό πρωτάθλημα να αποκτά θετικό πρόσημο (10-9).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε με triple double και οι Μπακς νίκησαν τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στο Fiserv Forum με 124-114.

Ο σούπερ σταρ των «ελαφιών», που είχε απουσιάσει από τη νίκη επί του Μαϊάμι για το NBA Cup λόγω οιδήματος στο αριστερό γόνατο, μέτρησε 42 πόντους (15/24 δίποντα, 12/17 βολές), 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ, ένα μπλοκ και τέσσερα λάθη.

And yet still somehow underrated. https://t.co/IW9dJRVu5k

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 1, 2024