«Συγγνώμη» από Γκουαρδιόλα μετά τις δηλώσεις για τις «περίεργες» αμυχές

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε τι συνέβη, είπε: «Έβαλα το δάχτυλό μου και γρατζουνίστηκα με το νύχι μου. Θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Καληνύχτα».

Μετά την σαρκαστική δήλωση, αποχώρησε από την αίθουσα. Ωστόσο, η δήλωσή του σχολιάστηκε ως προσβλητική για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο Γκουαρδιόλα απάντησε πάντως στις κατηγορίες, αναφέροντας: «Αιφνιδιάστηκα με την ερώτηση στο τέλος της συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τρίτης αναφορικά με μία γρατζουνιά που εμφανίστηκε στο πρόσωπό μου και εξήγησα ότι μία γερή νυχιά το προκάλεσε κατά λάθος αυτό. Η απάντησή μου δεν είχε πρόθεση σε καμία περίπτωση να αστειευτώ με το τόσο σοβαρό ζήτημα του αυτοτραυματισμού.

Ξέρω ότι πολύς κόσμος υποφέρει με ζητήματα ψυχικής υγείας κάθε ημέρα και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να καταδείξω έναν από τους τρόπους μέσω του οποίου κάποιος μπορεί να ζητήσει βοήθεια, καλώντας τη γραμμή των Samaritans στο 116 123 η στέλνοντας email στο [email protected]», ανέφερε χαρακτηριστικά.

