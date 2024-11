Αντίο με νίκη είπε ο μέγας Κάβεντις

Ο Βρετανός Μαρκ Κάβεντις, ο πιο επιτυχημένος σπρίντερ στην ιστορία της ποδηλασίας, έκλεισε την καριέρα του με νίκη στο Tour de France Criterium στη Σιγκαπούρη.

Ο 39χρονος ποδηλάτης από το νησί Μαν, ο οποίος είχε δηλώσει το Σάββατο ότι αυτός θα ήταν ο τελευταίος αγώνας πριν από τη απόσυρσή του, θριάμβευσε στο σπριντ τερματίζοντας μια καριέρα 19 ετών.

Ο Κάβεντις, που ανήκε στο δυναμικό της Αστάνα-Καζακστάν, φόρεσε τον αριθμό 35 για να σημειώσει το ρεκόρ νικών στα ετάπ του Γύρου της Γαλλίας.

Guard of honor for Sir Mark Cavendish’s last race #TDFSG pic.twitter.com/VnyEc74J0F

— Tour de France™ (@LeTour) November 10, 2024