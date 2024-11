Η ισπανική επανάσταση ξεκίνησε με ένα φιλί

Το Netflix είναι από καιρό γνωστό ότι καταπιάνεται με αμφιλεγόμενα θέματα, ενώ το ισπανικό ποδόσφαιρο είχε μια άβολη στιγμή με την παντοδύναμη γυναικεία ομάδα του.

Τώρα, αυτοί οι δύο συναντιούνται σε ένα εκρηκτικό ντοκιμαντέρ, το It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football.

Η Ισπανία μόλις είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2023, νικώντας την Αγγλία με 1-0 σε έναν τελικό γεμάτο δράμα.

Η επιθετικός Τζένιφερ Ερμόζο, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς τον τελικό, έφτασε στην κορυφή του βάθρου για να την συγχαρεί ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Λουίς Ρουμπιάλες.

Αντί για χειραψία, όμως, ο Ρουμπιάλες, έδωσε ένα φιλί στο στόμα σε μια σοκαρισμένη Ερμόζο.

Αυτό το διαβόητο φιλί ήταν η αρχή του τέλους για τον Ρουμπιάλες, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από μερικούς μήνες μετά από μια ντροπιαστική για τον ίδιο περίοδο.

Όμως, τα σημάδια από την ψυχική κακοποίηση που βίωσαν οι παίκτριες στον απόηχο του περιστατικού, είναι ακόμα ακατέργαστα.

Το ντοκιμαντέρ είναι απίστευτα δυνατό κι εκθέτει τα όρια που θα εκμεταλλευτούν όσοι βρίσκονται στην εξουσία για να παραμείνουν στην εξουσία.

Για χρόνια οι αθλήτριες που αγωνίστηκαν υπό τον πρώην προπονητή Ινάσιο Κερέδα, ο οποίος πέρασε 27 χρόνια επικεφαλής της ομάδας χωρίς διακρίσεις, περιγράφουν περιστατικά με βάναυσες λεπτομέρειες.

Οι συνεντεύξεις αποκαλύπτουν πώς τους φέρθηκε σαν να «ήταν τα κοριτσάκια του». Δυστυχώς αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν νέα, καθώς οι παίκτριες είχαν διαμαρτυρηθεί για τον Κερέδα ήδη από το 2011, ενώ η ομάδα παραπονέθηκε συλλογικά το 2015, μετά από μια απογοητευτική παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ακόμη και με την απομάκρυνση του Κερέδα, όμως, τίποτα δεν άλλαξε. Αντίθετα, τον διαδέχθηκε ο Χόρχε Βίλντα, που πήρε τη δουλειά στην Εθνική ομάδα αφού τον έφερε ο πατέρας του, Άνχελ, ο οποίος ήταν στενός σύμμαχος του Ρουμπιάλες.

Οι αθλήτριες αποκάλυψαν το πώς ο Βίλντα δημιούργησε ένα περιβάλλον ελέγχου, πηγαίνοντας στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους το βράδυ για να μιλήσει μαζί τους, ελέγχοντας τις τσάντες τους για ψώνια, ελέγχοντας τις αναρτήσεις τους στα μέσα ενημέρωσης και πολλά άλλα.

Η ηγετική ομάδα της Εθνικής Γυναικών εξέφρασε αυτές τις ανησυχίες στον Ρουμπιάλες, αλλά οι προσωπικές συνομιλίες τους εμφανίστηκαν στον Τύπο.

Όταν μια επιστολή που ζητούσε καλύτερη προπονητική και καλύτερες συνθήκες, υπογεγραμμένη από 15 παίκτριες με την ονομασία «Las 15», δημοσιεύτηκε στον Τύπο (σύμφωνα με τις αθλήτριες διέρρευσε από την ομοσπονδία), κατηγορήθηκαν ότι ζήτησαν την απόλυση του Βίλντα κι επέδειξαν αντιπατριωτική συμπεριφορά.

Το ντοκιμαντέρ περιγράφει επίσης, με άβολες λεπτομέρειες, πώς διερράγησαν οι σχέσεις μεταξύ των παικτριών, θύματα της τακτικής διαίρει και βασίλευε.

Ακόμη και τώρα οι κλίκες παραμένουν και ορισμένες απ΄ αυτές δεν συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ, το οποίο ρίχνει ένα δυνατό φως στη δύναμη των ανδρών που ελέγχουν το παιχνίδι των γυναικών.

