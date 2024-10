Το μήνυμα του Τσέφεριν για τον χαμό του Μπάλντοκ

«Το βράδυ, ένας νέος παίκτης, ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από τη ζωή. Ήταν παίκτης της εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού. Αν ένα νέο άτομο πεθαίνει, είναι μια μαύρη μέρα. Κι αυτή τη μέρα, πρέπει να θυμίσουμε στον εαυτό μας τι είναι σημαντικό στη ζωή.

Σήμερα είσαι, αύριο μπορεί να έχεις φύγει. Εκφράζω βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του παίκτη, στην Ελλάδα και σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη».

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Panathinaikos and Greece defender George Baldock.

Our thoughts and heartfelt condolences go out to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/78zJwDjBIP

