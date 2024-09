Ντικέμπε Μουτόμπο: «Ήταν μεγαλύτερος κι από τη ζωή» – Ένας θρύλος του μπάσκετ με σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο θρύλος του ΝΒΑ Ντικέμπε Μουτόμπο, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ.

Σύμφωνα με το ESPN, o Hall of Famer Ντικέμπε Μουτόμπο έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Basketball Hall of Famer and humanitarian Dikembe Mutombo has died from brain cancer at age 58. pic.twitter.com/SoDANXt0JW — ESPN (@espn) September 30, 2024

Ένας θρύλος του μπάσκετ με σπουδαίο ανθρωπιστικό έργο

Ο Κονγκολέζος – Αμερικανός πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής αγωνίστηκε για 18 σεζόν στο NBA και πέρα από την αθλητική του καριέρα, ήταν γνωστός για το ανθρωπιστικό έργο του.

Στο ΝΒΑ φόρεσε τις φανέλες των Ντένβερ Νάγκετς, Ατλάντα Χοκς, Φιλαδέλφεια 76ερς, Νιου Τζέρσεϊ Νετς, Νιου Γιορκ Νικς και Χιούστον Ρόκετς.

Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους μπλοκέρ και αμυντικούς όλων των εποχών. Κέρδισε τον τίτλο του ΝΒΑ Defender of the Year (αμυντικός της χρονιάς) τέσσερις φορές, ενώ το 2015, εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Ο Μουτόμπο ήταν πρεσβευτής της αμερικανικής μπασκετικής Λίγκας σε όλο τον κόσμο και πρόεδρος του ιδρύματος που έφερε το όνομά του και το οποίο δημιούργησε το 1997, με στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στη γενέτειρά του, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το 2004, συμμετείχε στο πρόγραμμα Basketball Without Borders του NBA, όπου αστέρια του NBA, έκαναν περιοδεία στην Αφρική. Ταξίδεψε επίσης στο Νότιο Σουδάν το 2011 ως αθλητικός απεσταλμένος για το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ήταν εκπρόσωπος της διεθνούς υπηρεσίας αρωγής CARE και συμμετείχε στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Επίσης, υπήρξε μακροχρόνιος υποστηρικτής των Special Olympics.

«Ήταν μεγαλύτερος κι από τη ζωή»

Σε δήλωσή του, ο Κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, ανέφερε ότι ο Ντικέμπε Μουτόμπο ήταν μεγαλύτερος από τη ζωή.

«Έδωσε την καρδιά και την ψυχή του για να βοηθήσει τους άλλους» πρόσθεσε.

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family. NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3 — NBA Communications (@NBAPR) September 30, 2024

naftemporiki.gr