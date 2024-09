Τα social media φέρουν τους οπαδούς στην αίθουσα σύνταξης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άλλαξαν τον τρόπο που οι διασημότητες, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, αλληλεπιδρούν με τον Τύπο.

Τους επέτρεψε να μοιραστούν τις σκέψεις τους με εκατομμύρια ανθρώπους, με τους δικούς τους όρους, απαντώντας στην κριτική, την επιτυχία και τις συζητήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.

Όμως, ενώ αυτές οι πλατφόρμες έγιναν εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία για διάσημους, παρείχαν επίσης μια ευκαιρία στους λάτρεις των σπορ να μοιραστούν τις ιστορίες τους για γεγονότα δύσκολα αντιληπτά.

Αυτό ακριβώς έγινε το 2020, όταν ο Έρικ Ντάιερ ανέβηκε στο πλήθος για να αντιμετωπίσει έναν οπαδό μετά την ήττα στο Κύπελλο Αγγλίας από τη Νόριτς.

Ο ρεπόρτερ που γράφει για τον αγώνα είναι μάλλον δύσκολο να παρατηρήσει ένα τέτοιο περιστατικό την ώρα που συμβαίνει και πολύ περισσότερο να μπει στο πλήθος για να μιλήσει με μάρτυρες.

Ωστόσο, ένας δημοσιογράφος μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί, και το έκανε. Χρησιμοποιώντας όρους αναζήτησης για να βρει οπαδούς που είχαν δει τον καβγά πήρε συνέντευξη από φίλαθλο που είχε κάνει σχετική ανάρτηση στο Twitter.

Το αποτέλεσμα ήταν παραπλήσιο με την ιστορία ενός αθλητικού ρεπόρτερ, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη κάλυψη ενός γεγονότος που ουδείς μπορούσε να προβλέψει.

Άλλο ένα παράδειγμα προέκυψε όταν ο Λιούις Χάμιλτον φόρεσε ένα κράνος που έφερε τα χρώματα της σημαίας Progress Pride, πριν από το Γκραν Πρι του Κατάρ του 2021.

Έχοντας εντοπίσει τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με το αθλητικό τμήμα απασχολημένο, ο δημοσιογράφος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απευθύνθηκε σε μια επαφή που ακολουθούσε στο Twitter, έναν Βρετανό οδηγό αγώνων και συνιδρυτή του Racing Pride, ο οποίος έδωσε άμεση αντίδραση από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ για την ιστορία.

Οι δυνατότητες είναι πραγματικά ατελείωτες. Θέλετε να λάβετε αναφορές και φωτογραφίες από τον θαμώνα της παμπ του Μπέρμιγχαμ που εντόπισε τον Τομ Μπρέιντι στο τοπικό ποτό του; Δοκιμάστε μια αναζήτηση για το “Tom Brady” AND pub AND “wust saw” OR “wust met” στο Tweetdeck.

Θέλετε να μιλήσετε με οπαδούς που αντιμετώπισαν ταξιδιωτικό χάος προσπαθώντας να φτάσουν στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ;

Υπάρχει πιθανώς ένα hashtag στο Instagram που θα σας οδηγήσει σε αυτό. Οι λάτρεις κάθε αθλήματος που μπορείτε να σκεφτείτε είναι εκεί έξω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας τις εμπειρίες τους μόλις ένα κλικ μακριά.

naftemporiki.gr