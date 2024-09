Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι τέσσερις αρχηγοί

Στο «πράσινο στρατόπεδο» περίμεναν την ολοκλήρωση του ρόστερ και τώρα που οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν και οι διεθνείς επέστρεψαν στο Κορωπί, έγινε γνωστό το κουαρτέτο των «πράσινων» captains.

Πρώτος αρχηγός είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Δεύτερος ο Κάρλος Ζέκα. Τρίτος ο Τάσος Μπακασέτας και τέταρτος ο Μπαρτ Σένκεφελντ.

Our 4 ©️ for the 24/25 season ☘️#Panathinaikos #paofc pic.twitter.com/1WKIlDzLI6

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 13, 2024