Παραολυμπιακοί Αγώνες: Μία τελετή, δεκάδες μηνύματα (βίντεο)

Πάνω από 4.000 αθλητές και 184 αποστολές παρέλασαν στα Ηλύσια Πεδία και την Place de la Concorde, δημιουργώντας το σκηνικό που είχε σχεδιάσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Τομά Ζολί, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι «από τα Ηλύσια Πεδία μέχρι την Place de la Concorde, ανυπομονώ να δημιουργήσω αυτό το θέαμα που θα μεταμορφώσει την καρδιά του Παρισιού, με παραστάσεις που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ».

Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας παρουσιάστηκε ένα θέαμα που ανέδειξε τους Παραολυμπιακούς αθλητές και τις αξίες που εκείνοι ενσαρκώνουν.

VIDEO: Paralympic cauldron rises above Paris during opening ceremony.

The cauldron lights up the night sky above the Tuileries Gardens during the 2024 Paris #Paralympics opening ceremony. The cauldron was lit by five French Paralympians, including track athlete Nantenin Keita… pic.twitter.com/80CcQdtxbx

— AFP News Agency (@AFP) August 29, 2024