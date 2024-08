O ΠΑΟΚ πούλησε τον Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα ταξιδέψει στη Γερμανία μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του ΠΑΟΚ στα play offs του Europa League.

Η ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας αναφέρει τα εξής:

«Η έκτη νέα προσθήκη για τη Βόλφσμπουργκ αυτό το καλοκαίρι είναι οριστική: Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έρχεται από τον ΠΑΟΚ στο Βόλφσμπουργκ. Μέρος της μεταγραφής είναι ότι η συμφωνία θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τα πλέι οφ του Europa League».

Ανυπομονούμε να σε δούμε, Κωνσταντίνος!!!

Konstantinos Koulierakis will become a Wolf at the end of August! The Greek defender comes to VfL from PAOK after the end of the Europa League playoffs.

Welcome to Wolfsburg, Konstantinos!#VfLWolfsburg… pic.twitter.com/zFdso5jHV1

— VfL Wolfsburg EN/US (@VfLWolfsburg_EN) August 20, 2024