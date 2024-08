Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Το αθλητικό γεγονός με τις περισσότερες viral στιγμές

Παραδοσιακά, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) έχει επικεντρωθεί στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όπως η τηλεόραση ελεύθερης λήψης, ως κύριο μέσο, με τους κατόχους δικαιωμάτων να πληρώνουν πολλά χρήματα.

Στην Αυστραλία, το Channel 9 φέρεται να πλήρωσε 305 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης των επόμενων πέντε αγώνων, μέχρι το 2032 στο Μπρίσμπεϊν.

Σε προηγούμενους αγώνες, η ΔΟΕ έχει επίσης υιοθετήσει αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά την κοινή χρήση και την επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου σε διάφορες πλατφόρμες. Ωστόσο, αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει, με την επιτροπή να παρουσιάζει μια νέα πολιτική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους αθλητές, τους προπονητές και το λοιπό προσωπικό. Αυτή η νέα στρατηγική επιτρέπει στους αθλητές να δημοσιεύουν για τους χορηγούς τους, γεγονός που τους βοηθά να χτίσουν το εμπορικό τους σήμα και να κερδίσουν χρήματα.

Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η ΔΟΕ κλίνει και ενθαρρύνει τις viral στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – δίνοντας στους θεατές μια γεύση από την πιο ήπια πλευρά των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της παρασκηνιακής δράσης και της ζωής των αθλητών.

Είδαμε για πρώτη φορά αυτή τη στροφή στους θερινούς αγώνες του Τόκιο 2020 (που πραγματοποιήθηκαν το 2021), με τους αθλητές να δημιουργούν και να μοιράζονται περιεχόμενο για τους οπαδούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια τέτοια αθλήτρια ήταν η δημοφιλής TikToker Ilona Maher, μέλος της επτάδας ράγκμπι των ΗΠΑ, η οποία έχει συγκεντρώσει περίπου 2,3 εκατομμύρια followers στο TikTok και 3,6 εκατομμύρια στο Instagram.

Στα σωστά χέρια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τεράστια εμβέλεια – ακόμη και αν δεν είστε ένας παγκοσμίου φήμης αθλητής όπως η Simone Biles (12,5 εκατομμύρια followers στο Instagram) ή ο Usain Bolt (14,1 εκατομμύρια followers στο Instagram). Το Παρίσι 2024 το απέδειξε για άλλη μια φορά.

Ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης, Henrik Christiansen, έγινε viral για την εκτενώς τεκμηριωμένη εμμονή του με τα μάφινς σοκολάτας που σερβίρονταν στην τραπεζαρία του Ολυμπιακού χωριού.

I don’t think you guys realize how good this stuff is #fyp #zipline #olympics #paris2024 #olympictiktok #olympicvillage #muffins @Mr.Nicho

Άλλοι αθλητές έχουν κάνει τη δική τους παραλλαγή του muffin man meme, όπως βιντεοσκοπώντας τους εαυτούς τους να προσπαθούν ή να φεύγουν κρυφά με τα περιβόητα muffins.

Οι τηλεθεατές στο σπίτι συμμετείχαν επίσης στη δράση δημιουργώντας ή/και καταναλώνοντας τα δικά τους muffins.

Τον muffin man επισκίασε γρήγορα η αυστραλιανή breakdancer Rachael Gunn (γνωστή και ως «Raygun»), η εμφάνιση της οποίας προκάλεσε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως καταιγίδα meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η απόδοση του break της Raygun προκάλεσε γρήγορα συγκρίσεις με σκηνές από τους Simpsons και το Kath and Kim.

Η ίδια η Raygun φαίνεται να συμμετέχει στο αστείο, γυρίζοντας ένα βίντεο με τους Inspired Unemployed υπό τους ήχους του Drop It Like It’s Hot του Snoop Dogg.

Αρχικά, οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες αντιμετωπίζουν ένα μικρό πρόβλημα με την εικόνα τους. Είναι ακριβοί, ανατρεπτικοί και οι πόλεις είναι όλο και λιγότερο πιθανό να υποβάλουν προσφορά για αυτούς.

Οι αυστηροί κανόνες της ΔΟΕ σχετικά με τα δικαιώματα μετάδοσης περιορίζουν επίσης την εμβέλεια του υλικού από τους πραγματικούς αγώνες, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να αποσυνδέσει τους νέους -ιδιαίτερα τη γενιά Z- οι οποίοι δεν παρακολουθούν την παραδοσιακή τηλεόραση και καταναλώνουν μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν να λάμψει η ανθρώπινη πλευρά των αγώνων και υπενθυμίζουν στους θεατές, όσο κι αν φαίνεται τετριμμένο, το ολυμπιακό πνεύμα και τη συλλογική χαρά που μπορούμε να βιώσουμε μέσω του αθλητισμού. Η δημιουργία μιμιδίων είναι επίσης μια δημιουργική και συμμετοχική διαδικασία και εμπλέκει τους ανθρώπους πέρα από ένα παραδοσιακό μοντέλο κοινού.

I love how everyone uses specialized lenses for shooting to avoid blur and increase precision…

But then Turkey sends out a guy who looks like he just picked up the gun for fun and wins silver.

(h/t @paposfut) pic.twitter.com/KXHCHDccpp

— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 31, 2024