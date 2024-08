Ρέιβεν Σόντερς: Γιατί αγωνίζεται με μάσκα στην σφαιροβολία

Λέγεται Ρέιβεν Σόντερς, αυτοπροσδιορίζεται ως non binary άτομο (χρησιμοποιώντας τις αντωνυμίες they/them) και αγωνίζεται στα προκριματικά της σφαιροβολίας των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, φορώντας full face μάσκα και γυαλιά ηλίου.

«Έπρεπε να υπενθυμίζω στον κόσμο ότι είμαι αυτό που είμαι», ανέφερε.

Το Σόντερς, 28 ετών από τις ΗΠΑ, συνήθισε να φοράει μάσκες κατά τη διάρκεια των περιορισμών της πανδημίας και συνέχισε, λέγοντας ότι βοηθά στην συγκέντρωση αλλά και στο να αποφεύγει τις συνομιλίες με άλλους αθλητές που μπορεί να λειτουργήσει ως απόσπαση προσοχής.

