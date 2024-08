Γιατί έγινε πρώτο trend το #IStandWithAngelaCarini – Τι γνωρίζουμε για την Ιμανέ Κελίφ

Φωτιές στα social media, αλλά και στον παγκόσμιο αθλητισμό, άναψε ο αγώνας πυγμαχίας της Ιταλίδας πυγμάχου Άντζελα Καρίν με την Αλγερινή, Ιμανέ Κελίφ, ο οποίος και έληξε με την πρώτη να εγκαταλείπει, ύστερα από μόλις 46 δευτερόλεπτα.

Το #IStandWithAngelaCarini άρχισε να εμφανίζεται σε χιλιάδες αναρτήσεις στα social media, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση των trends και στην Ελλάδα. Η Καρίνι υπογραμμίζει ότι δεν θεωρεί την αποχώρησή της ως ήττα και πολλοί συμφωνούν. Πιστεύουν ότι αυτό που είδαμε ήταν ένας άνισος αγώνας ανάμεσα σε μία γυναίκα και… έναν άνδρα, μία από τις «παράνοιες της επιβολής της woke κουλτούρας».

Ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές αναρτήσεις είναι οι ακόλουθες:

A man punching a woman in front of the world. Match lasted 45 secs before she abandoned with a suspected broken nose.

World is acting like that guy that hears the neighbor beating his wife and does nothing to help. #SHAMEFUL #Paris2024

#IStandWithAngelaCarini pic.twitter.com/CB9oKkkQrG

— Sabatino (@S_Andreoni) August 1, 2024