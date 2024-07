Έλαμψαν οι McLaren στα δοκιμαστικά της Βουδαπέστης

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι έκαναν τους καλύτερους χρόνους στα τελευταία επίσημα δοκιμαστικά του ουγγρικού Γκραν Πρι και στον αγώνα της Κυριακής τα δύο μονοθέσια της McLaren θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή εκκίνησης και τις δύο πρώτες θέσεις.

Η pole position ήταν η τρίτη στην καριέρα του Νόρις, με τις κατατακτήριες δοκιμές του αγώνα της Βουδαπέστης να διακόπτονται δύο φορές μετά τα ατυχήματα των Σέρχιο Πέρες (Red Bull) στον πρώτο γύρο και Γιούκι Τσουνόντα (RB) στον τελευταίο.

Πίσω από τους Νόρις και Πιάστρι, που έκαναν το πρώτο «1-2» της McLaren μετά από 12 χρόνια και το Γκραν Πρι της Βραζιλίας (με Τζένσον Μπάτον και Λιούις Χάμιλτον οδηγούς), θα παραταχθούν οι Μαξ Φερστάπεν και Κάρλος Σάινθ με Red Bull και Ferrari αντίστοιχα.

Στην τρίτη σειρά εκκίνησης θα ακολουθήσουν οι Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) και Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari), μπροστά από τις Aston Martin των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ.

He got one shot at pole… and he absolutely smashed it!

Lando Norris is a Formula 1 pole-sitter for a third time #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/SFG8G2oyxS

— Formula 1 (@F1) July 20, 2024