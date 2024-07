Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Φορτούνη

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος αποχωρεί από τον πειραϊκό σύλλογο ύστερα από δέκα χρόνια, αρχηγός της ομάδας που κατάκτησε το Conference League.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τον διεθνή μεσοεπιθετικό φέρει την υπογραφή του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, δείγμα της εκτίμησης που έτρεφε ο πρόεδρος του συλλόγου στις ικανότητες και την προσωπικότητα του Φορτούνη.

Σε ευχαριστούμε για όλα οσα ζήσαμε και κατακτήσαμε μαζι Αρχηγέ! Για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού Κώστα ⚪️❤️ / Thank you for all the special moments and everything we conquered together Captain! Forever a member of the Olympiacos family Kostas ⚪️❤️ #Olympiacos… pic.twitter.com/MdZpjwwqpX

