Ο Μπαπέ παρουσιάστηκε μπροστά σε 80.000 οπαδούς της Ρεάλ

Αυτή τη φορά, τελείωσε… Αναμενόμενος σαν Μεσσίας από το πρωί της Τρίτης (16/7), ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε τις ιατρικές εξετάσεις πριν πάει στο προπονητικό κέντρο Βαλντεμπέμπας για να υπογράψει το πενταετές συμβόλαιο που τον δεσμεύει με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη συνέχεια, ο Γάλλος κατευθύνθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» όπου 80.000 οπαδοί των «Μερένχες» τον περίμεναν με ανυπομονησία.

Ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν παρουσιάστηκε με τη λευκή φανέλα με το νούμερο 9 μπροστά σε ένα κοινό που παραληρούσε. Και μετά από το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ ήταν η σειρά του να απευθυνθεί στους νέους θαυμαστές του.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Μπαπέ δεν κατάφερε να κρύψει όλη τη συγκίνησή του για τη μετακίνησή του στο σύλλογο που ονειρευόταν όταν ήταν παιδί.

«Γεια σε όλους. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στα Ισπανικά. Είναι απίστευτο να είσαι εδώ. Φοβερό. Κοιμήθηκα τόσα χρόνια με το όνειρο να παίξω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σήμερα αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα, είμαι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος», είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πέρεθ που πίστεψε σε εμένα από την πρώτη μέρα. Έχουν συμβεί πολλά, αλλά θέλω να τον ευχαριστήσω. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι με έφεραν εδώ, ήταν σκληρή δουλειά, αλλά κερδίσαμε», συνέχισε ο Μπαπέ.

Kylian Mbappe when he saw his mother crying. pic.twitter.com/3xf7rlPO2x

— Amazing Video (@amazingvideo01) July 16, 2024