Ο Αλκαράθ κράτησε το στέμμα του στο Λονδίνο

Ο Κάρλος Αλκαράθ διατήρησε τα κεκτημένα στο Wimbledon κατακτώντας το αγγλικό Grand Slam για δεύτερη συνεχή χρονιά, επί του ίδιου αντίπαλου.

Ο νεαρός Ισπανός νίκησε στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 7-6) και πανηγύρισε για δεύτερη φορά στις τέσσερις συμμετοχές του στο All England Club.



Ο Αλκαράθ έκανε το «4Χ4» στους τελικούς των Grand Slam που έχει συμμετάσχει, με εκκίνηση το US Open το 2022, το Wimbledon πέρυσι, το Roland Garros τον περασμένο μήνα και σήμερα ξανά το λονδρέζικο Major.

Να σημειωθεί επίσης ότι την κατάκτηση του γαλλικού Όπεν έγινε ο νεαρότερος στην ιστορία που κατακτά τα κορυφαία τουρνουά σε όλες τις επιφάνειες.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος «Νόλε» δεν κατάφερε στον 37ο Major τελικό της καριέρας του να γίνει ο μεγαλύτερος (ηλικιακά) πρωταθλητής στη διοργάνωση, ούτε να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 8 κατακτήσεων του Ρότζερ Φέντερερ στο Λονδίνο και παρέμεινε στους 24 τίτλους Grand Slam.

Astounding Alcaraz

The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) pic.twitter.com/bEbT9HwMZh

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024