Κόπα Αμέρικα: Στον τελικό η Κολομβία

Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κόπα Αμέρικα (03:00, 15/7) πήρε τα ξημερώματα της Πέμπτης η Κολομβία σε έναν επεισοδιακό τελικό κόντρα στην Ουρουγουάη.

Οι «Καφετέρος» νίκησαν 1-0 και θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή στο παιχνίδι που θα κρίνει το τρόπαιο.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο 40′ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χάμες, ο Λέρμα νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Aυτή ήταν η έκτη ασίστ στο τουρνουά του πρώην άσου του Ολυμπιακού.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, πάντως, ακολούθησαν σκηνές ντροπής. Οι οπαδοί της Κολομβίας πέταξαν μπουκάλια σε παίκτες της Ουρουγουάης και εκείνοι πλησίασαν τις κερκίδες και πιάστηκαν μαζί τους στα χέρια.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa

— Kyle Bonn (@the_bonnfire) July 11, 2024