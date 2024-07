Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού του Προολυμπιακού τουρνουά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), που σήμανε την πρόκριση της Εθνικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αφού κάθισε κάτω από τη μπασκέτα, ο Γιάννης, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση, λύγισε από τη συγκίνηση, δείχνοντας τη μεγάλη σημασία που έχει και για τον ίδιο η πρόκριση στην Ολυμπιάδα.

What it means for Giannis #FIBAOQT pic.twitter.com/rpacKTH6PA

— FIBA (@FIBA) July 7, 2024