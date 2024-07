Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανανέωσε για δύο χρόνια με τους Λέικερς

Όπως συμβαίνει συχνά, ήταν το ESPN που αποκάλυψε την Τετάρτη την είδηση ​​που περίμεναν όλοι οι πιστοί της ομάδας της Καλιφόρνια: ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεσμεύτηκε γι΄ άλλα δύο χρόνια στους Λέικερς με συμβόλαιο του ανώτατου ορίου των 104 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης μιας προαιρετικής σεζόν κατ΄ επιλογή του.

Ο Τζέιμς, ο οποίος τον Μάρτιο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που ξεπέρασε το όριο των 40.000 πόντων στην κανονική περίοδο, θα γιορτάσει τα τεσσαρακοστά γενέθλιά του στις 30 Δεκεμβρίου.

Αν και οι Λέικερς του, που αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των πλέι οφ από το Ντένβερ (1-4) τον Απρίλιο, προέρχονται από μια απογοητευτική σεζόν (προσέλαβαν νέο προπονητή τον Τζέι Τζέι Ρέντικ), η πρώτη επιλογή του ντραφτ το 2003 συνεχίζει να αψηφά τα όρια του χρόνου: πέρυσι είχε 25,7 πόντους, 7,3 ριμπάουντ και 8,3 ασίστ μέσο όρο σε 35,3 λεπτά, παίζοντας συνολικά 76 παιχνίδια.

Free agent LeBron James has agreed to a two-year, $104 million maximum deal to return to the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Deal includes player option and no trade clause. pic.twitter.com/gAEOmvfAzZ

