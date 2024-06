Πέθανε ο θρυλικός Τζέρι Γουέστ: Ο παίκτης πίσω από το διάσημο logo του ΝΒΑ

Ο Τζέρι Γουέστ, θρυλικός παίκτης και στέλεχος του ΝΒΑ, πέθανε, σύμφωνα με τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Ήταν 86 ετών.

Οι Κλίπερς ανακοίνωσαν ότι ο Γουέστ απεβίωσε το πρωί της Τετάρτης έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Κάρεν.

Ο Γουέστ -γνωστός στο γήπεδο ως “Mr. Clutch”- επιλέχθηκε από τους τότε ονομαζόμενους Minneapolis Lakers το 1960, λίγο πριν η ομάδα μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Έπαιξε για την ομάδα ως πόιντ γκαρντ και σούτινγκ γκαρντ μέχρι το 1974 και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έγινε 14 φορές All-Star του ΝΒΑ και βοήθησε να οδηγήσει την ομάδα του στους τελικούς του ΝΒΑ εννέα φορές.

Ένας από τους πιο διάσημους παίκτες στην ιστορία του πρωταθλήματος, μια σιλουέτα του Γουέστ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Λέικερς αποτέλεσε ως γνωστόν την έμπνευση για το λογότυπο του ΝΒΑ, οδηγώντας στο άλλο παρατσούκλι του “The Logo”.

Το 1969, το ΝΒΑ ανέθεσε ένα νέο λογότυπο για το πρωτάθλημα στον σχεδιαστή Alan Siegel, ο οποίος ως γνωστόν είχε επιβλέψει τον σχεδιασμό του λογότυπου της Major League Baseball.

Ο Siegel, οπαδός του West, βρήκε την έμπνευσή του σε μια φωτογραφία με την τέλεια φόρμα ντρίμπλας του γκαρντ των Lakers. “Είναι η πιο εύκολη δουλειά που είχα ποτέ”, δήλωσε ο Siegel στο CNN Sport.

Ο Siegel δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί ότι το λογότυπο του ΝΒΑ βασίζεται στον West, αλλά είναι διαφορετική ιστορία όταν πρόκειται για το ίδιο το ΝΒΑ. Η λίγκα δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει επίσημα ότι το λογότυπο απεικονίζει τον Γουέστ και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια. Ωστόσο, ο Siegel ομολογεί ότι ποτέ δεν είπε σε κανέναν στο ΝΒΑ ότι το λογότυπο έχει ως πρότυπο τον West και ποτέ δεν είχε σκοπό να είναι αναγνωρίσιμο ως ο πρωταθλητής του ΝΒΑ το 1972.

Ο Γουέστ ήταν επίσης συν-αρχηγός της Ολυμπιακής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 1960.

Μετά την καριέρα του ως παίκτης, ήταν προπονητής των Λέικερς για τρεις σεζόν, αρχής γενομένης από το 1976, προτού γίνει σκάουτερ και στη συνέχεια ενταχθεί στο front office της ομάδας.

