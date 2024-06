Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης με ρεκόρ αγώνων

Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος αναδείχθηκε για τρίτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, Ρώμη.

Ο εκπληκτικός Μίτλος Τεντόγλου πέτυχε ρεκόρ αγώνων, αλλά και την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, με δύο άλματα στα 8,65 μ.

King of the championships!

Miltiadis Tentoglou jumps a championship record of 8️⃣.6️⃣5️⃣m twice to win his third European title! #Roma2024 pic.twitter.com/q9qeYZfWi3

