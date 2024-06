Στα προημιτελικά του Roland-Garros ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε την απώλεια του πρώτου σετ και το break που δέχθηκε στο δεύτερο και νίκησε τον Ματέο Αρνάλντι στη φάση των «16» στο Roland-Garros με 3-1 (3-6, 7-6/4, 6-2, 6-2).

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο9 στον κόσμο, προκρίθηκε στους προημιτελικούς της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην καριέρα του και θα συναντήσει εκεί την Τρίτη (4/6) τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος νίκησε την ίδια ώρα τον Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ.

«Έπρεπε πραγματικά να κουνήσω τον πισινό μου», χαμογέλασε ο Τσιτσιπάς μετά τον αγώνα. «Είναι μια από τις καλύτερες επιστροφές μου, γιατί το momentum ήταν πραγματικά για εκείνον».

Και συμπλήρωσε: «Έκανα ό,τι μπορούσα για να τον κάνω να τρέξει αλλά τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί. Όμως έμεινα σε αυτό, είχα πάντα την αίσθηση ότι μπορούσα να γυρίσω αυτό το ματς».

