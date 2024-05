Στεφανί Φραπάρ: Ποια είναι η κορυφαία διαιτητής που ορίστηκε στον τελικό Αρη – Παναθηναϊκού

Ίσως η κορυφαία γυναίκα της διεθνούς διαιτησίας θα διευθύνει τον τελικό του Κυπέλλου μεταξύ Αρη και Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό.

Η Στεφανί Φραπάρ βρίσκεται στη λίστα των διεθνών διαιτητών της FIFA από το 2009 και στην καριέρα της έχει διαιτητεύσει αρκετούς αγώνες υψηλού προφίλ.

Γεννημένη στο Le Plessis-Bouchard, στη βόρεια Γαλλία, η Φραπάρ άρχισε να διαιτητεύει αγώνες ποδοσφαίρου νέων από την ηλικία των 13 ετών ανεβαίνοντας σιγά σιγά κατηγορίες.

Σήμερα, σε ηλικία 41 ετών, έχει καταγράψει μια μεγάλη πορεία πλούσια σε εμπειρίες από σημαντικούς αγώνες τόσο στο ποδόσφαιρο ανδρών όσο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο.

Έγινε η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε ευρωπαϊκό αγώνα ανδρών αλλά και αγώνα της γαλλικής Ligue 1 , αμφότεροι το 2019, αλλά και η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε αγώνα του Champions League το 2020.

Το 2022, η Φραπάρ επελέγη ως μία από τις τρεις γυναίκες διαιτητές που επελέγησαν για να διαιτητεύσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών και αργότερα έγινε και η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε σε Μουντιάλ με διαιτητική ομάδα αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες.

Αυτό συνέβη στο Μουντιάλ του Κατάρ, το 2022, όταν σφύριξε στην αναμέτρηση Γερμανία-Κόστα Ρίκα.

This Thursday, an all-female refereeing trio will take charge of a men’s @FIFAWorldCup match for the first time.

Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz in overseeing @fedefutbolcrc against @DFB_Team.

History in the making! pic.twitter.com/KusT7SOUn9

— FIFA (@FIFAcom) November 29, 2022