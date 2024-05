Στην Ιστορία του ποδοσφαίρου η Λεβερκούζεν

Η Λεβερκούζεν έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος που ολοκλήρωσε αήττητη την Μπουντεσλίγκα, για πρώτη φορά στα χρονικά του συλλόγου, ενώ η Κολονία υποβιβάστηκε και η Μπόχουμ θα διεκδικήσει την παραμονή σε πλέι άουτ με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ της Β΄ Εθνικής

Η αυλαία της σεζόν έπεσε σήμερα στο πρωτάθλημα με τη διεξαγωγή της 34ης αγωνιστικής και περιλάμβανε ένα θρίλερ στο Βερολίνο.

Η Ουνιόν έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις (Βόλαντ) αλλά ο Χάμπερερ πήρε το ριμπάουντ και με το γκολ που πέτυχε υπέγραψε τη νίκη (2-1) επί της Φράιμπουργκ, διατηρώντας την ομάδα του στην κατηγορία.

So. Und jetzt gucken wir uns das alle 51 Mal in Folge an, okay? Okay! #DeutscherMeisterSVB#Bayer04 #Winnerkusen #Werkself#Bundesliga #B04FCA pic.twitter.com/8IJAC1R5IU

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 18, 2024