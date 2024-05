Στις «16» της Ρώμης η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στις «16» του Open Italia στη Ρώμη νικώντας κι αποκλείοντας στα δύο σετ την Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα, νυν Νο 31 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

Η Ελληνίδα τενίστρια συνάντησε αντίσταση μόνο στο πρώτο σετ, το οποίο κρίθηκε στο tiebreak υπέρ της Σάκκαρη (7-6/4). Η συνέχεια ήταν μονόλογος για το Νο 8 στον κόσμο, που επέβαλε πλήρως το παιχνίδι της για να τελειώσει τον αγώνα κατακτώντας και το δεύτερο σετ, με το εμφατικό 6-0.

Maria moves @mariasakkari is into the Round of 16 after defeating Kalinina in straight sets! #IBI24 pic.twitter.com/JjsFMenSm3

Στον επόμενο γύρο του Internazionali BNL d’Italia η Σπαρτιάτισσα πρωταθλήτρια θα παίξει με τη νικήτρια του απογευματινού αγώνα ανάμεσα στην Λευκορωσίδα Βικτόρια Αζαρένκα (Νο 24) και στην Αιγύπτια Μαγιάρ Σερίφ (Νο 80).

«Ήταν ένα πολύ κλειστό πρώτο σετ. Δεν παίξαμε αρκετά καλά, πιέζαμε συνεχώς η μία την άλλη και ήταν σημαντικό για εμένα που το πήρα, γιατί μου έδωσε αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Είμαι πολύ χαρούμενη με τον τρόπο που έπαιξα στο δεύτερο σετ και φυσικά που συνεχίζω», δήλωσε η Σάκκαρη μετά τη νίκη της.

«Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στις μητέρες. Είναι η μαμά μου στις εξέδρες. Σε όλον τον κόσμο οι μαμάδες είναι σημαντικές για όλους. Η μητέρα μου υπήρξε αθλήτρια και είναι σημαντικό για εμένα που έχω δύο σπουδαίους γονείς που βρίσκονται πάντα στο πλευρό μου».

Hanging TOUGH @mariasakkari takes the first set 7-6(4) over Kalinina and is one set away from a spot in the final 16! #IBI24 pic.twitter.com/i7rjT5iwZz

