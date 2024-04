Στον τελικό του Μόντε Κάρλο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δύο φορές νικητής του τουρνουά το 2021 και το 2022, προκρίθηκε στον τρίτο τελικό του στο Μόντε Κάρλο το Σάββατο, νικώντας Ιταλό Γιανίκ Σίνερ (Νο2 στον κόσμο) με 6-4, 3-6, 6-4.

Ο 25χρονος Έλληνας, 12ος στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει την Κυριακή για τον τίτλο τον Σέρβο Νο1 στον κόσμο Νόβακ Τζόκοβιτς ή τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ, φιναλίστ στο Roland-Garros το 2022 και 2023.

Με τη νίκη του ο Τσιτσιπάς θα επιστρέψει στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης την Δευτέρα 15 Απριλίου.

ANOTHER ONE-HANDER IN THE TOP 10 @steftsitsipas returns to the Top 10 of the ATP Rankings on Monday after defeating Sinner to reach the Monte-Carlo final! #TennisParadise pic.twitter.com/XkqSecdlYt

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) April 13, 2024