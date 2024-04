Σούμο: Πέθανε ο θρύλος Ακεμπόνο

Αντίο είπε το σούμο στον πρωταθλητή των πρωταθλητών στο πιο ιαπωνικό άθλημα, παρόλο που δεν είχε γεννηθεί στην Ιαπωνία.

Ο Χαβανέζος πρώην παλαιστής Ακεμπόνο Τάρο, ο οποίος τη δεκαετία του 1990 έγινε ο πρώτος μη Ιάπωνας που έφτασε στην ανώτατη θέση yokozuna (μεγάλος πρωταθλητής), πέθανε σε ηλικία 54 ετών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.

Αυτός ο γίγαντας των 2,03 μέτρων, του οποίου η αντιπαλότητα με τους πρωταθλητές Τακανοχάνα και Βακανοχάνα έγινε πρωτοσέλιδο στον ιαπωνικό αθλητικό Τύπο για χρόνια, ήταν ένας από τους εκπροσώπους του κύματος των παλαιστών της Χαβάης που σημάδεψαν το σούμο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, η ημερομηνία θανάτου του σημειώθηκε στις αρχές του μήνα.

Γεννημένος στη Χαβάη (Ηνωμένες Πολιτείες) το 1969, ο Τσάντβικ Ρόουαν έγινε αντιληπτός από έναν άλλο πρωτοπόρο του σούμο της Χαβάης, τον Τακαμιγιάμα, τον πρώτο μη Ιάπωνα που κέρδισε ένα τουρνουά σούμο, ο οποίος και έγινε ο δάσκαλός του σε αυτό το άθλημα.

Ο Ακεμπόνο έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ιαπωνία το 1988. Ανεβαίνοντας γρήγορα τις βαθμίδες, βοηθούμενος από το μέγεθός του (233 κιλά στο απόγειο της καριέρας του) και τις δυνατές πιέσεις των μακριών χεριών του, το 1993 ο Ακεμπόνο έγινε ο πρώτος «γιοκοζούνα» ξένης καταγωγής στην ιστορία του σούμο.

