Λήξη συναγερμού για τον Γιάννη στους Μπακς

Η απεικονιστική εξέταση (μαγνητική τομογραφία) έδειξε ότι ο αριστερός αχίλλειος τένοντας του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι εντελώς άθικτος, ανέφερε το ESPN σημαίνοντας τη λήξη συναγερμού για τον σούπερ σταρ του Μιλγουόκι.

Ο δις MVP του NBA αποχώρησε από την εντός έδρας νίκη με 104-91 επί των Μπόστον Σέλτικς με πόνους στην αριστερή γάμπα. Το πότε θα είναι έτοιμος να παίξει, ωστόσο, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα επουλώνεται αυτός ο τραυματισμός.

Giannis Antetokounmpo has avoided damage to his left Achilles tendon and his return to play is based on treatment and rehab response for a strained calf, league pic.twitter.com/uCgMwxBqxg

— Global EyeView (@DhoniAbhinav) April 10, 2024