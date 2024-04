Στα ημιτελικά του Τσάρλεστον η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Βερόνικα Κουντερμέτοβα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά στο Τσάρλεστον.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβλήθηκε της Ρωσίδας αντιπάλου της στα δύο σετ (6-2, 6-4) και συνέχισε την πολύ καλή πορεία της, η οποία ξεκίνησε όταν προπονητής της ανέλαβε ο Ντέιβιντ Γουίτ.

SAKK-ATTACK ⚡️@mariasakkari fights her way into the final four after defeating Kudermetova 6-2, 6-4. She will face Collins for a chance in the final.#CharlestonOpen pic.twitter.com/orwJuqhbKd

— wta (@WTA) April 6, 2024