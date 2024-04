Νεκρός 24χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής στη Νότια Αφρική

Ο διεθνής με τις «μικρότερες» Εθνικές ομάδες της Νότιας Αφρικής Λουκ Φλερς, ο οποίος αγωνιζόταν στην πιο δημοφιλή ομάδα της χώρας, τους Κάιζερ Τσιφς, σκοτώθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας την Πέμπτη.

Ο 24χρονος πυροβολήθηκε στο στήθος σε πρατήριο καυσίμων το βράδυ της Τετάρτης και οι δράστες έφυγαν με το όχημά του.

«Ενώ περίμενε να τον εξυπηρετήσει ο υπάλληλος, ήρθε αντιμέτωπος με δύο ένοπλους άνδρες», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, αντισυνταγματάρχης Μαβέλα Μασόντο, προσθέτοντας ότι δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41

— Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024