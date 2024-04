Αντετοκούνμπο: Ο Βούκσεβιτς θέλει να παίξει στην Εθνική

Με μια μάλλον απρόσμενη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ ξεκίνησε η Τετάρτη, η οποία μάλιστα ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με «αγγελιαφόρο» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά την νίκη των Ουίζαρντς επί των Μπακς (117-113) ο σούπερ σταρ του NBA ανέφερε στις δηλώσεις του ότι ο Τρίσταν Βούκσεβιτς, που παίζει στην ομάδα της Ουάσινγκτον, του είπε ότι σκέφτεται να φορέσει την φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Tristan Vukcevic tonight

14 PTS | 7 REB | 3 AST | 2 STL | 5/11 FG

Best game so far for the rookie pic.twitter.com/vEnOFM96Un

— BilalBlender‍♂️ (@BilalBlender) April 3, 2024