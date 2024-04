Επιστροφή του Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό

Eυχάριστα μαντάτα για τον Ολυμπιακό από την σημερινή του προπόνηση, καθώς ο Νικόλα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από δυόμισι μήνες.

Ο Σέρβος σέντερ μετρά αντίστροφα για να παίξει και πάλι υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, δίνοντας στον Έλληνα προπονητή ακόμη μία υψηλού επιπέδου επιλογή για την frontline.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ:

«Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να πατήσει… γκάζι!

Μετά από περίπου 2.5 μήνες ο Σέρβος σέντερ έκανε σήμερα (02/04) την πρώτη του ομαδική προπόνηση και πλέον μετρά αντίστροφα για την επανεμφάνισή του στα παρκέ!

Happy to see you back in action Milou!»