Ο Άγιαξ απέλυσε τον νέο γενικό διευθυντή του

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε σήμερα (2/4) την αναστολή καθηκόντων του νέου γενικού διευθυντή του, Άλεξ Κρόες, ο οποίος προσλήφθηκε στις 15 Μαρτίου!

«Αυτή η απόφαση ελήφθη αφού το Εποπτικό Συμβούλιο έμαθε ότι ο Κρόες είχε αγοράσει περισσότερες από 17.000 μετοχές του Άγιαξ μια εβδομάδα πριν από από τη δημοσίευση του ραντεβού που είχε προγραμματιστεί για τις 2 Αυγούστου 2023», εξήγησε ο ολλανδικός σύλλογος σε δελτίο Τύπου.

«Το Εποπτικό Συμβούλιο χρησιμοποίησε εξωτερικές νομικές συμβουλές, οι οποίες δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να διέπραξε συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Η διαπραγμάτευση εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ποινικό αδίκημα».

«Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι», αντέδρασε ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Μίκαελ φαν Πράαγκ. «Μια τέτοια παραβίαση του νόμου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από μια εισηγμένη εταιρεία, ειδικά όταν εμπλέκεται ο διευθύνων σύμβουλος».

Ο ολλανδικός σύλλογος ανακοίνωσε την επικείμενη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης «για να ακούσει τους μετόχους σχετικά με το σχέδιο απόλυσης. Στη συνέχεια, το Εποπτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την απόλυση».

Αυτή η σεζόν είναι σίγουρα πολύ περίπλοκη για τον Άγιαξ, που βρίσκεται μόλις στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, 28 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν.

Η διάσημη ολλανδική ομάδα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και έχει κεφαλαιοποίηση λίγο κάτω από τα 190 εκατομμύρια ευρώ.

The Supervisory Board of AFC Ajax NV has decided to suspend Alex Kroes, CEO and chairman of the board, with immediate effect and intends to terminate the collaboration permanently.

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 2, 2024