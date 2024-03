Ο Έρικσον πραγματοποίησε το «όνειρό» του

Ο πρώην προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Σβεν-Γκόραν Έρικσον, ο οποίος πάσχει από καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, εκπλήρωσε το «όνειρό» του να διευθύνει την Λίβερπουλ.

Αυτό συνέβη απόψε (23/3) σε φιλανθρωπικό αγώνα στο «Άνφιλντ». Ο 76χρονος Σουηδός μπήκε στο γήπεδο με χαμόγελο και το πλήθος έβγαλε μια θάλασσα από κόκκινα κασκόλ και σηκώθηκε τραγουδώντας τον ύμνο του συλλόγου «You Will Never Walk Alone».

Στη συνέχεια ο Έρικσον πήρε τη θέση του στον πάγκο, μαζί με τους παλαίμαχους παίκτες του συλλόγου Ίαν Ρας, Τζον Μπαρνς και Τζον Όλντριτζ, για να ηγηθεί μιας ομάδας «θρύλων» της Λίβερπουλ, συμπεριλαμβανομένων των Γέρζι Ντούντεκ, Μάρτιν Σκρτελ, Στίβεν Τζέραρντ και Φερνάντο Τόρες, ενάντια σε μια ομάδα από παλαίμαχους του Άγιαξ.

«Είναι σαν ένα όνειρο», σχολίασε ο Έρικσον στη διάσκεψη πριν τον αγώνα. «Όταν ήμουν προπονητής, πάντα ονειρευόμουν τη Λίβερπουλ, αλλά δεν συνέβη ποτέ. Ήταν κοντά κάποτε, έγιναν συζητήσεις πριν από αρκετά χρόνια. Δεν συνέβη ποτέ. Αλλά τώρα συμβαίνει».

Ο Έρικσον αποκάλυψε τον Ιανουάριο ότι είχε «στην καλύτερη περίπτωση» έναν χρόνο ζωής, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας. Εκείνη την εποχή μίλησε για την άνευ όρων αγάπη του προς την Λίβερπουλ, προτού εκφράσει τη λύπη του που δεν μπόρεσε να την προπονήσει.

Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ δεν έμεινε αδιάφορος στην επιθυμία του πρώην εκλέκτορα της Αγγλίας και του πρόσφερε την ευκαιρία να ηγηθεί μιας ομάδας από παλιές δόξες του συλλόγου, για μια συνάντηση που οργανώθηκε υπέρ της ίδρυσης της Λίβερπουλ.

«Όταν με ρώτησαν, σκέφτηκα ότι ήταν αστείο. Είπα “φυσικά” και συν ότι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, κάτι που κάνει την εμπειρία ακόμα καλύτερη», σχολίασε ο Έρικσον κι εξήγησε ότι η αγάπη του για τους «Κόκκινους» προήλθε από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν οπαδός τους.

«Είδα έναν αγώνα και μια προπόνηση, είχα το προνόμιο να μπω στο Boot Room (σ.σ. μια θρυλική πλέον αίθουσα στην οποία οι προπονητές της Λίβερπουλ συζητούσαν τις τακτικές εκείνη την εποχή). Ήταν υπέροχο, φανταστικό».

“It’s the first time I’ve played since I finished football so I’m not fit, trust me…”

“No, you were very good today!”

