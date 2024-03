NBA: Έλειπε ο Γιάννης αλλά είχαν Λίλαρντ οι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβλεπε το παιχνίδι με πολιτικά λόγω τραυματισμού, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το Μιλγουόκι να βλέπει το καλάθι του Φοίνιξ σαν… βαρέλι και να φτάνει στη νίκη με το εντυπωσιακό 140-129.

Τα «ελάφια» σημείωσαν τη δεύτερη συνεχή εντός έδρας νίκη τους μετά την περιοδεία στη δυτική περιφέρεια με απολογισμό τρεις ήττες και μία νίκη, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 44-24 και συνεχίζουν να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Bucks unselfishness on the break leads to the Crowder corner 3 Suns-Bucks 4Q on ABC pic.twitter.com/AOdQ4wNyQ6 — NBA (@NBA) March 17, 2024

Από την πλευρά της, η ομάδα της Αριζόνα έχει ρεκόρ 39-29 και κατέχει την έβδομη θέση στη Δύση. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, οι Μπακς έδωσαν ένα αληθινό επιθετικό ρεσιτάλ σκοράροντας 82 (!) πόντους με 18/27 τρίποντα, επίδοση που ισοφάρισε το κορυφαίο ρεκόρ στο NBA για τα τα περισσότερα τρίποντα σε ένα ημίχρονο.

Dame splashes for 31 and becomes the first player in Bucks franchise history with a 30p, 15a game PHX-MIL on ABC pic.twitter.com/mdXJvQSkU7 — NBA (@NBA) March 17, 2024

Τους γηπεδούχους οδήγησε ένας απίθανος Λίλαρντ που σκόραρε 31 πόντους και μέτρησε 16 ασίστ, για να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με τουλάχιστον 30 πόντους και 15 ασίστ σε ένα παιχνίδι. Ο Πόρτις πρόσθεσε 31 πόντους με 5/5 τρίποντα και 10 ριμπάουντ, ενώ άλλους 22 σημείωσε ο επανακάμψας Μίντλετον.

Για τους «Ήλιους» πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπιλ με 28 πόντους. Ο Άλεν είχε 25 (συν 8 ασίστ), 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ μέτρησε ο Μπούκερ κι ελάχιστη βοήθεια πρόσφερε ο Ντουράντ, που είχε 11 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 41 λεπτά.