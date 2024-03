Στα ημιτελικά του Indian Wells η υπέροχη Μαρία Σάκκαρη

Παρουσιάζοντας πολύ καλό πρόσωπο και με ανατροπή, η Μαρία Σάκκαρη νίκησε τα ξημερώματα της Παρασκευής την Έμα Ναβάρο με 2-1 σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Indian Wells.

Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ με 7-5 αλλά η αντίδρασή της ήταν εξαιρετική. Πήρε το δεύτερο σετ με 6-2 και το τρίτο με 6-4, φτάνοντας στην επικράτηση μετά από τρεις ώρες!

Maria Sakkari after beating Emma Navarro at Indian Wells:

“That was the toughest match I’ve played in a while. Emma is an incredible player. She’s a very nice girl. I got to meet her the last few days. She’s been playing amazing. It’s a huge win for me. I’m very happy I found a… pic.twitter.com/Nkz1Y5tL7t

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 15, 2024