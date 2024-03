Η Άρσεναλ ανανέωσε με τον Γουάιτ

Τη νύχτα της Τρίτης (12/3) η Άρσεναλ επικύρωσε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League, αλλά τα καλά νέα δεν έρχονται ποτέ μόνα τους…

Οι «Κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν σήμερα (14/3) στην ιστοσελίδα τους την επέκταση συμβολαίου με τον Μπεν Γουάιτ.

«Ο Μπεν Γουάιτ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο, δεσμεύοντας το μακροπρόθεσμο μέλλον του σε εμάς. Από τότε που ήρθε μαζί μας από την Μπράιτον τον Ιούλιο του 2021, ο Μπεν έχει καθιερωθεί ως βασικό μέλος της ομάδας, κάνοντας 122 εμφανίσεις για την Άρσεναλ σε όλες τις διοργανώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο προπονητής του στον λονδρέζικο σύλλογο, Μίκελ Αρτέτα, δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά νέα το ότι ο Μπεν δεσμεύει το μέλλον του στον σύλλογο. Ο Μπεν είναι ένας βασικός παίκτης για εμάς, ένας κορυφαίος επαγγελματίας με νοοτροπία νικητή κι ένας από αυτούς που δίνουν το παράδειγμα κάθε μέρα».

Και ο Ισπανός τεχνικός συμπλήρωσε: «Οι ικανότητες, η αποφασιστικότητα και η θετική στάση του είναι πολύ σημαντικές, αλλά είναι επίσης σπουδαίος χαρακτήρας και άνθρωπος. Όλοι ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον Μπεν τα επόμενα χρόνια».

Ο 26χρονος δεξιός μπακ μετρά 39 αγώνες και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν με τον σύλλογο. Η διάρκεια της νέας συμφωνίας δεν επιβεβαιώθηκε αλλά σύμφωνα με αγγλικές πηγές το νέο συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο του 2028, με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Benjamin White, as told by his team-mates ❤️ pic.twitter.com/2O3pcUJu70

— Arsenal (@Arsenal) March 14, 2024