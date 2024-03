Μ. Σάκκαρη: Mε περίπατο στους «16» του Indian Wells

Στους «16» του Indian Wells προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης νίκησε την Καρολίν Γκαρσία με 2-0 και την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει την Ντιάν Παρί.

H Eλληνίδα τενίστρια πήρε το πρώτο σετ με 6-4, το δεύτερο με 6-2 και μέσα σε 77 λεπτά έφτασε στην επικράτηση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Μ. Σάκκαρη υπογράμμισε:

«Αγαπώ το τένις, αλλά αγαπώ το τένις λίγο περισσότερο εδώ στην έρημο. Αλήθεια απόλαυσα που έπαιξα εδώ. Ξέρεις, δεν θα το κάνω αυτό για πάντα, οπότε προσπαθώ να απολαύσω τα χρόνια της καριέρας μου, να είμαι χαρούμενη στο court και να προσπαθώ να βελτιώνομαι κάθε μέρα.

Χαίρομαι που αυτό είναι το επάγγελμά μου. Δεν μπορούν όλοι να παίζουν τένις και να ταξιδεύουν τον κόσμο. Να βλέπεις αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στο court. Αυτό το αίσθημα της νίκης δεν θα το άλλαζα με τίποτα άλλο».

Maria Sakkari after beating Caroline Garcia at Indian Wells:

“I love tennis, but I love tennis a little bit more here in the desert. I really enjoy playing here. I’m not gonna be doing this forever so I just try to embrace it and enjoy the years of my career…” ❤️ pic.twitter.com/oJG1GTkunL

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 12, 2024