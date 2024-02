Η Ferrari παρουσίασε τη νέα SF-24

Κλασικό κόκκινο χρώμα, που διασχίζεται από λευκές και κίτρινες ζώνες, ενώ οι μαύρες αποχρώσεις μειώνονται: αυτές είναι οι πρώτες εικόνες της νέας SF-24, του μονοθέσιου με το οποίο η ομάδα της Ferrari θα κατέλθει στο εφετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, που ξεκινά στις 2 Μαρτίου στο Μπαχρέιν. Οι εικόνες εμφανίστηκαν σε ένα σύντομο βίντεο που μετέδωσε η Ferrari στα κανάλια της.

The moment you’ve all been waiting for…

The SF-24 is here!! ❤️ pic.twitter.com/KVEcU5929j

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024