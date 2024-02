Κένυα: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Κέλβιν Κίπτουμ, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στον Μαραθώνιο

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Μαραθωνίου Κέλβιν Κίπτουμ και ο προπονητής του Ζερβέ Χακιζιμάνα σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη δυτική Κένυα την Κυριακή, προκαλώντας σοκ στην παγκόσμια κοινότητα.

Ο Κίπτουμ ήταν 24 ετών και έμελλε να γίνει σούπερ σταρ του τρεξίματος μεγάλων αποστάσεων, κρατούσε άλλωστε το παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου από τον Οκτώβριο του 2023, χάρη στο 02:00:35 που έκανε στον αγώνα του Σικάγο.

Σκοτώθηκε στο Κάπταγκατ, όπως και ο προπονητής του από τη Ρουάντα, Ζερβέ Χακιζιμάνα, ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε σε νεαρή ηλικία και τον εξέλιξε σε πρωταθλητή.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 23:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή, όπως ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Κίπτουμ οδηγούσε και ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος, οδηγώντας στον επιτόπιο θάνατο των δύο.

Υπήρχε και τρίτος επιβάτης, μια γυναίκα, που τραυματίστηκε και «μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο».

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα του ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να τρέξει την απόσταση σε λιγότερο από δύο ώρες στον μαραθώνιο του Ρότερνταμ – ένα κατόρθωμα που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ σε ανοιχτό αγώνα.

We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana.

On behalf of all World Athletics we send our deepest condolences to their families, friends, teammates and the Kenyan nation.

It was only earlier this week in… pic.twitter.com/dDBKgjXNKL

— Seb Coe (@sebcoe) February 11, 2024