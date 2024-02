Lewis Hamilton: Το παρασκήνιο της μυθικής μεταγραφής από τη Mercedes στη Ferrari

Η πρώτη ημέρα του Φεβρουαρίου του 2024 θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας της Formula1. Ποτέ άλλοτε μία μεταγραφή δεν συντάραξε τόσο το άθλημα, ποτέ άλλοτε μία μεταγραφή δεν κατάφερε να προκαλέσει σεισμό, τόσο δυνατό που η Ferrari κατάφερε να εκτοξεύσει την μετοχή(κοντά στο 13%) της μέσα σε μία ημέρα, ανεβάζοντας τα κέρδη της κατά 7 δισεκατομμύρια δολάρια!

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον αφήνει την Mercedes και από το 2025 θα είναι ο πρώτος πιλότος της Ferrari με στόχο να γκρεμίσει την αυτοκρατορία της Red Bull και του Φερστάπεν και να πανηγυρίσει ακόμη έναν τίτλο στην μυθική του καριέρα που θα τον φέρει μόνο πρώτο στην κορυφή της ιστορίας της Formula 1 με 8!

