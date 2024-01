Ξεκίνησε η εποχή Σίνερ

Σε ένα ζεστό κυριακάτικο απόγευμα στη Rod Laver Arena, ο Γιανίκ Σίνερ, ο 22χρονος ταχέως ανερχόμενος σταρ από την Ιταλία, έγινε το τελευταίο μέλος της νέας γενιάς που κέρδισε έναν τίτλο Grand Slam, επιστρέφοντας από το 0-2 για να νικήσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 και να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο στο Australian Open.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο δεύτερος παίκτης U23 στην Open Era που κέρδισε έναν τελικό Grand Slam ενώ βρισκόταν πίσω με δύο σετ, μετά τον μεγάλο Σουηδό Μπγιορν Μποργκ στο Roland-Garros 1974, ενώ είναι μόλις ο όγδοος στην ιστορία του τένις που το πέτυχε.

He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024 . @janniksin • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/DTCIqWoUoR

The Italian clinches his maiden Grand Slam title

Ερχόμενος στον τελικό, ο Μεντβέντεφ είχε χάσει τους τελευταίους τρεις αγώνες του από τον Σίνερ. Είχε περάσει περίπου 20 ώρες στο γήπεδο, συμπεριλαμβανομένων δύο μαραθωνίων πέντε σετ, ο ένας από τους οποίους τελείωσε στις 03:40 τα ξημερώματα πρωί της πρώτης εβδομάδας.

Ο Σίνερ είχε μια μεγάλη πορεία, συμπεριλαμβανομένης της νίκης στους ημιτελικούς επί του 10 φορές πρωταθλητή στη Μελβούρνη, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Όμως, ο Μεντβέντεφ μπήκε στο γήπεδο με ένα κραυγαλέο πλεονέκτημα: είχε ξαναβρεθεί σε αυτή τη σκηνή. Αυτός ήταν ο τρίτος τελικός του στο Australian Open και η έκτη φορά που έπαιζε για έναν τίτλο Grand Slam, σε αντίθεση με τον 22χρονο Ιταλό που ήταν ο πρώτος τελικός του.

Ακριβώς έτσι έπαιξε λοιπόν ο Σίνερ και στα δύο πρώτα σετ, σφιχτός στη γλώσσα του σώματός του, διστακτικός στην κίνησή του, διστακτικός στο σουτ, μια σκιά του παίκτη που είχε εμφανιστεί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.

Προσπαθώντας να παραμείνει στο ματς στο τρίτο σετ, ο Σίνερ εκμεταλλεύτηκε την κόπωση του αντιπάλου του για να μειώσει τη διαφορά, καθώς η Rod Laver Arena ξαφνικά «ζωντάνεψε» για πρώτη φορά, αφού οι Ιταλοί που ούρλιαζαν στο πλήθος είχαν επιτέλους κάτι για να φωνάξουν.

Ξαφνικά, ο Μεντβέντεφ φαινόταν να βλέπει τα φαντάσματα από τον τελικό του 2022, όταν προηγήθηκε σε δύο σετ απέναντι σε αυτήν την ακαταμάχητη δύναμη του τένις, τον Ράφα Ναδάλ.

Αρχικά ο Σίνερ σταμάτησε να κάνει λάθη στα βασικά σουτ, ειδικά στο backhand του. Έπειτα άρχισε να παλεύει για να πετύχει πόντους στο σερβίς του Μεντβέντεφ, αναγκάζοντας τον Ρώσο να ξοδέψει περισσότερο από τα ενεργειακά του αποθέματα, που ήταν χαμηλά μετά από δύο εβδομάδες μαραθώνιων αγώνων.

Και στη συνέχεια, για πρώτη φορά σε σχεδόν τρεις ώρες, ο Ιταλός άρχισε να εκτοξεύει τα «λέιζερ» από τη γραμμή βάσης που είχαν καταρρίψει τους έξι προηγούμενους αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένων των αναμφισβήτητα κορυφαίων όλων των εποχών.

The Carrot comeback is on the cards

The #AO2024 Men’s final is going to five sets!

6-3 6-3 4-6 4-6. #AusOpen pic.twitter.com/TS9afh9gdc

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024