Βασίλισσα της Μελβούρνης η Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατάκτησε το Αυστραλιανό Όπεν νικώντας στα δύο σετ (6-3, 6-2) την Κινέζα Ζενγκ Κινγουέν και γράφοντας το τέλος που άρμοζε σε αυτήν, σε ένα δεκαπενθήμερο που την καθιέρωσε ως την κορυφαία αυτή τη στιγμή τενίστρια στον κόσμο, ακόμα κι αν (ακόμα) δεν το λέει η κατάταξη.

Για έβδομη φορά σε ισάριθμα παιχνίδια η Σαμπαλένκα, η 25χρονη Λευκορωσίδα power hitter, κατατρόπωσε την αντίπαλό της σε μεγάλο μέρος του αγώνα, χτυπώντας την Ζενγκ με το πανίσχυρο σερβίς της, τα τιμωρητικά forehand και τα δυνατά backhand.

Title defence: completed @SabalenkaA wins her second Australian Open without dropping a set #AusOpen pic.twitter.com/6xWTlMWytT

Η Σαμπαλένκα ολοκλήρωσε τον τελικό μετά από μόλις 76 λεπτά και πανηγύρισε τον δεύτερο συνεχή τίτλο στη διοργάνωση της Μελβούρνης, την πρώτη φορά που μια γυναίκα κέρδισε συνεχόμενους τίτλους Grand Slam σε σκληρό γήπεδο από το 2014.

Σε ένα άθλημα όπου η συνέπεια στην κορυφή ήταν σπάνια, η Σαμπαλένκα υπήρξε φάρος σταθερότητας στα πιο σημαντικά τουρνουά. Ξεκινώντας με το U.S. Open το 2022, έχει φτάσει τουλάχιστον στους ημιτελικούς κάθε μεγάλου τουρνουά.

Από την αρχή του περασμένου έτους έχει παίξει σε τρεις τελικούς Grand Slam, κέρδισε δύο από αυτούς και απείχε έναν πόντο από τον τέταρτο. Η συνέπειά της είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη γιατί πριν από λίγο καιρό η Σαμπαλένκα φαινόταν τόσο χαμένη όσο θα μπορούσε να είναι μια κορυφαία τενίστρια.

Για μήνες στις αρχές του 2022, είχε την πιο οδυνηρή περίπτωση των yips, ένα παρατσούκλι που δόθηκε στα ψυχολογικά μπλοκ που εμποδίζουν τους αθλητές να κάνουν τις πιο βασικές ενέργειες.

It’s safe to say the pre-match ritual paid off #AusOpen • #AO2024 https://t.co/eCVuCH6UW0 pic.twitter.com/3HPqh7bMeM

Στην περίπτωσή της, έχασε την ικανότητα να σερβίρει, σημειώνοντας 21 διπλά σφάλματα σε έναν αγώνα, 18 σε έναν άλλο. Κανείς τότε δεν μπορούσε να προβλέψει το σερί που θα ξεκινούσε σε λιγότερο από ένα χρόνο ή πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Η Σαμπαλένκα, μια παίκτρια που όλοι ήξεραν ότι είχε το ταλέντο και την αθλητική ικανότητα να γίνει η καλύτερη παίκτρια στον κόσμο, βασικά είπε στους προπονητές της ότι δεν ήθελε να μιλάει πια για το σερβίς της. Απέλυσε τον αθλητικό ψυχολόγο της, αποφασίζοντας ότι θα ήταν στο χέρι της και μόνο εκείνη θα το καταλάβει. Και σίγουρα το έκανε.

Μετά το US Open πέρυσι, ήταν η Νο 1 παίκτρια στον κόσμο. Η Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ πήρε πίσω την πρωτιά στο τέλος της σεζόν αλλά δυσκολεύτηκε στους τρεις πρώτους αγώνες της στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς απέναντι σε δυνατές αντίπαλες και δεν κατάφερε να περάσει στη δεύτερη εβδομάδα, ενώ η Σαμπαλένκα έκανε… τουρισμό στη Μελβούρνη, ανεξάρτητα από το ποιος βρισκόταν στην άλλη πλευρά του φιλέ.

Στον ημιτελικό «εκδικήθηκε» την Κόκο Γκοφ για την ήττα της στον τελικό του U.S Open. Ακολουθούσε η Ζενγκ, η ανερχόμενη 21χρονη από την Κίνα, η οποία τους τελευταίους έξι μήνες άρχισε να εκπληρώνει την υπόσχεση που τόσοι πολλοί της είχαν προβλέψει τα τελευταία χρόνια, μια παίκτρια που θα μπορούσε να διαδεχθεί την Λι Να ως η επόμενη κορυφαία τενίστρια της χώρας.



Αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκτός από το ότι αντιμετώπισε μια κορυφαία εκδοχή της Σαμπαλένκα, η Ζενγκ δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τα νεύρα του πρώτου της τελικού Grand Slam, στο τέλος ενός τουρνουά όπου η Λευκορωσίδα ήταν η μόνη παίκτρια του Top-50 που αντιμετώπισε η Νο12 στον κόσμο με την Ζενγκ…

Sabalenka after winning Australian Open

Aryna: As always, my speech is going to be weird”

*Aryna’s team does this *

Aryna: “I put some pressure on them after Brisbane final. We did better in this one”

pic.twitter.com/aqhBo5vHMT

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2024