Τέλος εποχής στη Λίβερπουλ: Ο Κλοπ αποχωρεί το καλοκαίρι

Eίδηση… βόμβα για την Λίβερπουλ, καθώς το πρωί της Παρασκευής ο Γιούργκεν Κλοπ ανακοίνωσε πως στο φινάλε της σεζόν θα αποχωρήσει από τον πάγκο των Reds, στον οποίο βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2015.

Ο Γερμανός προπονητής κατάφερε να επαναφέρει τον σύλλογο σε πολύ υψηλά στάνταρ, τόσο στο αγγλικό πρωτάθλημα όσο και στο Champions League και η απόφασή του δημιούργησε σοκ στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι πίνουν νερό στο όνομά του.

Περισσότερα για την απόφασή του έκανε γνωστά ο ίδιος μέσα από μία δήλωση στα social media της Λίβερπουλ, όπου ξεκαθάρισε πως δεν έχει ενέργεια για να συνεχίσει στον ρόλο του.

KLOPP WILL LEAVE LIVERPOOL AT THE END OF THE SEASON 😭pic.twitter.com/IxZNfllOz8

